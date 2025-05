Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Radfahrer bei Alleinunfall verletzt

Warendorf (ots)

In der Nacht zum Sonntag (18.05.2025) um 1.20 Uhr wurde dem Rettungsdienst ein verletzter Radfahrer auf dem Fahrradweg an der K 4 zwischen Ahlen und Sendenhorst gemeldet. Ein 37-jähriger Ahlener hatte den Radweg von Ahlen in Richtung Sendenhorst befahren. Hierbei stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest das der Ahlener unter Alkoholeinfluss stand. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

