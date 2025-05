POL-WAF: Drensteinfurt. Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Warendorf (ots) - Am Samstag, 17.05.2025 gegen 11:00 Uhr ereignete sich in Liesborn auf der Herzfelder Straße ein Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Motorradfahrer aus Rheda-Wiedenbrück befuhr die Herzfelder Straße in Richtung Herzfeld. Aus ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte. Er wurde ...

mehr