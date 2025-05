Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Widerstand gegen Polizeibeamte

Warendorf (ots)

Polizisten sind am Donnerstag (15.05.2025, 15.15 Uhr) zu einem Randalierer am Kastanienweg in Ahlen gerufen worden. Zeugen hatten gemeldet, dass sie ein Mann bedrohen, beschimpfen und laut rumschreien würde.

Die Beamten stellten den beschriebenen Mann am Föhrenweg fest. Als der 39-jährige Ahlener die Beamten erblickte, begann er umgehend auch sie zu beschimpfen, bedrohen und zu beleidigen. Auf Ansprache reagierte er durchgehend äußerst aggressiv und pöbelte ebenfalls vorbeilaufende Passanten an. Weil der 39-Jährige wirre Aussagen tätigte und alle Anweisungen der Polizisten ignorierte, nahmen sie ihn in Gewahrsam. sie weiter und im Gewahrsam griff der Ahlener die Beamten an. Ein Arzt und das Ordnungsamt der Stadt Ahlen wurden eingebunden, um den Ahlener anschließend in eine Fachklinik nach Telgte zu bringen.

Zwei Polizisten sind durch den Angriff und während des Einsatzes leicht verletzt worden.

