POL-WAF: Oelde-Stromberg. Mit Kleinkraftrad unter Pkw gerutscht

Warendorf (ots) - Ein Büroraum ist das Ziel von unbekannten Einbrechern in Beckum gewesen. Zwischen Dienstag (13.05.2025, 17.35 Uhr) und Mittwoch (14.05.2025, 07.05 Uhr) sind die Täter in das Büro einer Kennzeichen-Firma an der Straße Auf dem Tigge, stahlen unter anderem Bargeld und flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. ...

mehr