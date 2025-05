POL-WAF: Oelde. Zusammenstoß zwischen Radlerin und Pkw

Warendorf (ots) - Polizei und Feuerwehr sind am Donnerstagmorgen (15.05.2025, gegen 03.00 Uhr) zu einem Brand in einem Firmengebäude an der Beckumer Straße in Ahlen gerufen worden. Ersten Meldungen zufolge sollte es sich um einen Dachstuhlbrand handeln, vor Ort stellte sich allerdings heraus, dass das Feuer im Erdgeschoss ausgebrochen war. Nachdem die Einsatzkräfte der Feuerwehr das Feuer gelöscht hatten, konnte der ...

