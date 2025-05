Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Sachbeschädigung an Schulzentrum - Zeugen gesucht

Herxheim (ots)

Über das vergangene Wochenende (09.05.2025 - 12.05.2025) wurden durch unbekannte Täter unter Verwendung von stumpfen Gegenständen mehrere Scheiben des PAMINA-Schulzentrums in Herxheim beschädigt. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf circa 5000 Euro. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Unter anderem konnten hier Videoaufzeichnungen gesichert werden, welche nun ausgewertet werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

