POL-WAF: Ahlen. Unfallflucht mit verletztem Motorradfahrer

Warendorf (ots)

Eine 32- jährige Warendorferin befuhr am Samstag, 17.05.2025 mit ihrem Kraftfahrzeug gegen 10:12 Uhr die Warendorfer Straße in Fahrtrichtung Warendorf. Hinter der Frau fuhr ein 58- jähriger Ahlener mit seiner 64- jährigen Sozia auf einem Motorrad in gleicher Richtung. Aus der Straße Alter Münsterweg kam von rechts ein Kraftfahrzeug, vermutlich ein schwarzer Geländewagen oder Kastenwagen. Dieser bog nach links auf die Warendorfer Straße in Fahrtrichtung Ahlen ab. Die 32- jährige Warendorferin führte eine Vollbremsung aus, um eine Kollision zu vermeiden. Der 58- jährige Kradfahrer bremste daraufhin ebenfalls, verlor jedoch die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Das Motorrad fing Feuer. Die Feuerwehr Ahlen löschte den Brand. Der Motorradfahrer und seine Sozia wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Straße wurde fachgerecht gereinigt, da Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Das Ordnungsamt war vor Ort. Die Warendorfer Straße wurde während der Unfallaufnahme für circa zweieinhalb Stunden gesperrt. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

