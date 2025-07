Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mülltonnen angezündet

Weil er im Verdacht steht, einen Ast im Riedlewald sowie mindestens zwei Mülltonnen angezündet zu haben, ermittelt die Polizei gegen einen 26-Jährigen. Am frühen Mittwochmorgen kurz nach Mitternacht war im Bereich des Verkehrsübungsplatzes der Brand eines Mülleimers und eines Gehölzes mitgeteilt worden. Noch auf der Anfahrt konnte eine Streifenwagenbesatzung den mutmaßlichen Tatverdächtigen in der Margaretenstraße feststellen, der beim Erkennen des Polizeifahrzeugs unmittelbar flüchtete. Die Beamten holten den 26-Jährigen ein und konnten ihn im Riedlewald nahe einer weiteren brennenden Mülltonne stoppen. Die Kleinbrände wurden von den Beamten mit einem Feuerlöscher eingedämmt und von der alarmierten Feuerwehr gelöscht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Friedrichshafen

Geld aus Bauernhaus gestohlen

Von einer Bewohnerin überrascht wurde offenbar ein Dieb, der am Dienstagabend in ein Bauernhaus in der Bodenseestraße eingedrungen war. Die Frau stellte den Unbekannten auf der Treppe fest und brüllte ihn an, worauf dieser das Haus verließ. Wie sich später herausstellte, dürfte der Dieb, der über eine offene Türe in die Räume gelangte, einen geringen Bargeldbetrag und zwei Schmuckstücke gestohlen haben. Er soll etwa 50 Jahre alt, etwa 175 cm groß und schlank sein sowie gräulich welliges langes und ungepflegtes Haar und ein eingefallenes Gesicht haben. Zur Tatzeit trug er eine dunkle lange Hose und ein dunkles T-Shirt. Das Polizeirevier Friedrichshafen geht ersten Hinweisen zu einem Tatverdächtigen nach, sachdienliche Hinweise werden aber trotzdem unter Tel. 07541/701-0 erbeten.

Eriskirch

Unfallflucht

Auf dem Parkplatz des Strandbads hat ein Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Aussteigen die Türe zu weit geöffnet und hierbei gegen einen geparkten Seat Alhambra gestoßen. Hierdurch entstand an dem Fahrzeug ein Schaden von rund 500 Euro, die Unfallzeit dürfte am Dienstagabend zwischen 17 und 19.45 Uhr gewesen sein. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen des Verdachts der Unfallflucht und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise zum Verursacher.

Überlingen

Ohne Führerschein und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Weil er mit einem Motorroller unterwegs war, an dem noch ein Versicherungskennzeichen des letzten Jahres angebracht war, zog ein 24-Jähriger am frühen Mittwochmorgen die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich. Wie sich bei der folgenden Kontrolle kurz nach Mitternacht herausstellte, bestand für das Kleinkraftrad nicht nur kein aktueller Versicherungsschutz, sondern der Fahrer ist auch nicht im Besitz einer für den Roller erforderlichen Fahrerlaubnis. Der 24-Jährige gelangt daher wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige.

Überlingen

Dreimal Trunkenheit im Straßenverkehr

Drei Verkehrsteilnehmende, die unter Alkoholeinwirkung im Straßenverkehr unterwegs waren, davon zwei auf einem E-Scooter, haben Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Überlingen in der Nacht auf Mittwoch kontrolliert und angezeigt. Erstmals wurde gegen 0.45 Uhr ein 19-Jähriger auf einem Elektroroller überprüft, der über ein Promille Atemalkoholgehalt hatte. Gegen 1.15 Uhr folgte der nächste E-Scooter-Fahrer, ein 17-Jähriger, dessen Vortest knapp 1,1 Promille anzeigte. Gegen 4 Uhr ergab der Atemalkoholtest bei einem 30-jährigen Pkw-Lenker schließlich einen Wert von rund 1,6 Promille. Alle drei Betroffenen mussten im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und gelangen entsprechend zur Anzeige.

Überlingen

Brennender Baumstumpf

Zu einem brennenden Baumstumpf wurden die Feuerwehr und die Polizei am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr in die Nähe des Waldspielplatzes im Gewann Kätzleberg alarmiert. Der Baumstumpf und mehrere Äste konnten von den Wehrleuten schnell gelöscht werden. Die Ursache für den Brandausbruch ist derzeit unklar, die Höhe eines entstandenen Sachschadens dürfte eher gering sein.

Meersburg

Anrufe falscher Polizeibeamter

Eine Anrufwelle mit der Betrugsrichtung des Falschen Polizeibeamten hat am Dienstagnachmittag Meersburg überrollt. Mindestens vier Angerufene teilten der echten Polizei mit, dass Unbekannte sich am Telefon zuvor als vermeintliche Polizei- oder Kriminalbeamte ausgegeben und versucht hätten, mit der bekannten Geschichte, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden wäre und dabei auch Listen mit dem Namen der Angerufenen gefunden wurden, persönliche Daten zu erfragen. In allen der Polizei bislang bekanntgewordenen Fälle durchschauten die Angerufenen jedoch die Betrugsabsicht und legten unmittelbar auf, sodass kein finanzieller Schaden eintrat. Die bereits seit langem bekannte Betrugsmasche ist nach wie vor aktuell, weswegen die Polizei wiederholt darum bittet, insbesondere lebensältere Angehörige oder Bekannte darüber entsprechend zu informieren dafür zu sensibilisieren. Weitere Informationen und Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet unter www.polizei-beratung.de.

