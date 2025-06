Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0381 --Manöver mit Promille: Betrunkener Kapitän rammt Seeschiff--

Ort: Bremen-Häfen, Industriehäfen, Zum Hüttenhafen Zeit: 12.06.25, 20.15 Uhr

Mit über 1,6 Promille "an Bord" hat ein russischer Kapitän am Donnerstagabend beim Ablegemanöver in den Bremer Industriehäfen ein anderes Schiff touchiert. Verletzt wurde niemand - es entstand jedoch Sachschaden an beiden Seeschiffen.

Nach bisherigen Erkenntnissen streifte der 55-jährige Frachtschiffsführer beim Ausparken vom Terminal 1 mit der Backbordseite seines Hecks die Vorkante eines am Pier liegenden Schiffes. Beide Wasserfahrzeuge wurden dabei leicht beschädigt. Als die Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei Bremen zur Unfallaufnahme erschienen, fiel ihnen sofort Alkoholgeruch beim Kapitän auf. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: über 1,6 Promille.

Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Es folgten eine angeordnete Blutentnahme und die Einbehaltung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 5.000 Euro. Die Ermittlungen gegen den Kapitän wegen einer Gefährdung des Schiffsverkehrs dauern an.

