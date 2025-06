Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0378 --Polizei warnt erneut vor Trickbetrügern--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Lindenhof, Pastorenweg Zeit: 10.06.2025, 16 Uhr

Am Dienstagnachmittag waren in Gröpelingen Trickdiebe unterwegs. Unter einem falschen Vorwand verschafften sie sich Zutritt zu der Wohnung einer 96-jährigen Frau und erbeuteten Schmuck. Die Polizei Bremen sucht Zeugen und gibt Präventionstipps.

Im Pastorenweg im Ortsteil Lindenhof erschien am Dienstag gegen 16 Uhr eine unbekannte Frau an der Haustür der Seniorin und verwickelte sie in ein Gespräch. Unter dem Vorwand einen Schlüssel hinterlegen zu wollen, gelang sie in die Wohnung. Dort lenkte sie die 96-Jährige ab, während ein weiterer unbekannter Täter die Wohnung betrat und die Schränke durchsuchte. Als die Unbekannte plötzlich aus der Wohnung stürmte, stellte die Seniorin fest, dass ihr Schmuck fehlte.

Die Täterin soll etwa 1,70 bis 1,75cm groß und circa 40 bis 50 Jahre alt sein. Sie soll schlank sein und schulterlange braune Haare haben.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der 0421 362-3888 entgegen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut dringlich davor, unbekannten Personen Zutritt zur Wohnung zu gestatten. Trickdiebe und Betrüger sind oft wortgewandt. Ihre Erzählungen wirken häufig sehr schlüssig und glaubwürdig. Ziehen Sie Nachbarn oder Bekannte hinzu. Rufen Sie beim geringsten Zweifel den kostenlosen Notruf der Polizei unter 110 an. Weitere Tipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter 0421 362-19003 und unter www.polizei.bremen.de oder www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell