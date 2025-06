POL-HB: Nr.: 0376 --Brennende Reifen und Sachbeschädigungen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Gröpelingen, Seewenjestraße Zeit: 07.06.2025 bis 08.06.2025, 20:00 Uhr bis 08:10 Uhr In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen Unbekannte in eine Kirche in Gröpelingen ein. Die Polizei sucht Zeugen. Gemeindemitglieder der Kirche in der Seewenjestraße bemerkten den Einbruch in das Gebäude am Sonntagmorgen gegen 08:10 Uhr. Unbekannte hatten eine Eingangstür aufgehebelt, ...

