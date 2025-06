Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0375 --Senior in Wohnung ausgeraubt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Hoppenbank Zeit: 09.06.2025, 12:05 Uhr

Ein unbekannter Mann überfiel am Montag im Ostertor einen 85 Jahre alten Mann in seiner Wohnung. Der Räuber erbeutete Bargeld und flüchtete.

Ein Mann klingelte gegen 12:05 Uhr an der Tür des Seniors in der Straße Hoppenbank und gab sich als Bekannter einer Nachbarin aus. Der Unbekannte fragte den 85-Jährigen, ob er wüsste, wo sie sei, da er Bargeld wechseln müsse. Der Senior bot ihm daraufhin an, das Geld zu wechseln und ging ins Schlafzimmer, um seine Geldbörse zu holen. Der Unbekannte ging hinterher und schubste den Senior auf das Bett und drückte ihn weiter rein. Währenddessen entriss er ihm die Geldbörse aus der Hand und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei fragt: Wer hat am Montagmittag in diesem Zusammenhang in der Straße Hoppenbank und näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf den Täter geben? Der Unbekannte soll circa 1,80 Meter groß und zwischen 30 und 35 Jahre alt sein. Er hatte kurze, lockige, schwarze Haare, eine blasse Hautfarbe, dunkle Augen, einen schwarzen Bartflaum und ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Er trug eine dunkle Schirmmütze, eine schwarze Lederjacke und eine dunkle Hose.

Zeugenhinweise gehen an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell