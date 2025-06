POL-HB: Nr.: 0371--Polizei nimmt Ladendieb fest

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 5.6.25, 20 Uhr

Am Donnerstag kam es nach einem Ladendiebstahl in der Bremer Bahnhofsvorstadt zur Festnahme des mutmaßlichen Täters. Ein Mitarbeiter des Geschäfts wurde beim Festhalten des 22-jährigen Mannes leicht verletzt.

Der Tatverdächtige wurde durch einen Mitarbeiter eines Supermarktes am Bahnhofsplatz dabei beobachtet, wie dieser die Selbstzahler-Kasse verlassen wollte, ohne seine Flasche Sekt zu bezahlen. Nachdem der Dieb auf die Ansprache des Mitarbeiters nicht reagierte, kam der Ladendetektiv hinzu und sprach den Täter ebenfalls erfolglos an. Um seine Flucht fortzusetzen, griff der Mann mit einer Hand den Pulli des Ladendetektivs und schlug mit der anderen Hand mehrfach in dessen Gesicht. Der Ladendetektiv konnte den Angreifer zu Boden bringen. Hier stach der Angreifer mit seinen Fingern mehrfach in das Auge des Mannes. Ein Passant wurde auf die Situation aufmerksam und hielt den Tatverdächtigen gemeinsam mit dem Ladendetektiv bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Mehrere Umherstehende filmten die Situation und versuchten, die Einsatzkräfte bei den Maßnahmen zu stören. Sie wurden des Einsatzortes verwiesen.

Der 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn werden aktuell Haftgründe geprüft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei lobt das couragierte Verhalten des Zeugen. Bringen Sie sich jedoch nicht selbst in Gefahr und rufen Sie die Polizei oder machen weitere Passanten auf die Situation aufmerksam. Weitere Hinweise dazu finden Sie unter www.Polizei.Bremen.de.

