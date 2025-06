POL-HB: Nr.: 0372 --Schwerpunktkontrollen in Mitte und im Bremer Osten

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte/Östliche Vorstadt/Hemelingen/Osterholz Zeit: 05.06.2025, 15 bis 22 Uhr

Die Polizei Bremen führte am Donnerstag Kontrollen im Bremer Stadtgebiet durch. In den Stadtteilen Hemelingen und Osterholz überprüften die Einsatzkräfte zusammen mit dem Ordnungsamt, Zoll, Finanzamt, der Landeshauptkasse sowie der LMTVet Behörde Lokale, Kioske, Imbisse und Bars. Dabei wurden diverse Mängel festgestellt. Gleichzeitig waren zivile und uniformierte Polizisten zur Bekämpfung des Drogenhandels im Bahnhofsquartier und im Viertel unterwegs und verzeichneten dabei Erfolge.

Im Bremer Osten kontrollierten die Kräfte ab 16 Uhr bis in den späten Abend insgesamt 14 Gewerbeobjekte, darunter Shisha-Bars, Kioske, und Imbisse. Dabei wurden mehrere Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet. In Hastedt entdeckten die Einsatzkräfte in einem Lokal mehrere Verkaufseinheiten Kokain. Zudem versuchte sich ein 44 Jahre alter Mann vor den Polizisten in einem Lager zu verstecken. Bei einer anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass sich der Mann illegal in Deutschland aufhält. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. In einem Lokal wurde ein illegaler Spielautomat festgestellt und beschlagnahmt. Zu den weiteren festgestellten Verstößen zählten unter anderem fehlende Kassenaufzeichnungen, Hygienemängel und Verstöße gegen den Brandschutz.

Zeitgleich waren im Bereich der Bahnhofsvorstadt sowie im Ostertor und Steintor ebenfalls Einsatzkräfte unterwegs und kontrollierten 25 Personen, dabei kamen auch Diensthunde zum Einsatz. Die Polizisten stellten mehrere Verkaufseinheiten Kokain und Cannabis sowie Bargeld sicher und fertigten Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Sechs Personen erhielten Platzverweise.

Seit vielen Wochen und Monaten setzt sich die Polizei Bremen verstärkt für die Bekämpfung der Straßenkriminalität ein und wird diese Bemühungen gemeinsam mit anderen Sicherheitsbehörden fortsetzen.

