POL-HB: Nr.: 0368 --Unfall auf der A1: Alkoholisiert, mit Badelatschen und Tempo 200 unterwegs

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Huchting, OT Grolland, Bardenflethstraße Zeit: 03.06.25, 9.35 Uhr Am Dienstag gelang der Polizei Bremen die Festnahme zweier Einbrecher. Die Tatverdächtigen hatten die urlaubsbedingte Abwesenheit eines Hausbesitzers in Huchting ausgenutzt, um in dessen Haus einzubrechen. Dank des couragierten Handelns aufmerksamer Zeuginnen und Zeugen ...

