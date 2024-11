Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Jockgrim (ots)

Der Polizei Wörth wurde am Montagabend ein versuchter Einbruch in der Daimlerstraße in Jockgrim gemeldet, welcher sich zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr zugetragen haben soll. Die Beamten konnten vor Ort mehrere Hebelspuren an einer Terrassentür und an einem Fenster feststellen. Die unbekannte Täterschaft gelangte nicht in das Anwesen. Es entstand ein Sachschaden von 2500 Euro.

Sollten Sie im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Daimlerstraße in Jockgrim gemacht haben, werden sie gebeten, mit der Polizei Wörth telefonisch unter 07271 9221-0 oder per Mail an piwoerth@polizei.rlp.de Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell