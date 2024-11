POL-PDLD: "Noch nie mit Drogen zu tun gehabt"

Dörrenbach und Pleisweiler-Oberhofen (ots) - Am 18.11.2024, gegen 21:30 Uhr, fiel einer Polizeistreife ein Pkw Alfa Romeo auf, dessen Fahrer auf der B38 in Schlangenlinien von Bad Bergzabern in Richtung Oberotterbach fuhr. Der 25-jährige Fahrzeugführer wurde im Anschluss einer Verkehrs-kontrolle unterzogen. Bei dieser konnte bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab ...

mehr