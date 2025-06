Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0366 --Einbrecherduo in Huchting gefasst - Haupttäter in Haft--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Huchting, OT Grolland, Bardenflethstraße Zeit: 03.06.25, 9.35 Uhr

Am Dienstag gelang der Polizei Bremen die Festnahme zweier Einbrecher. Die Tatverdächtigen hatten die urlaubsbedingte Abwesenheit eines Hausbesitzers in Huchting ausgenutzt, um in dessen Haus einzubrechen. Dank des couragierten Handelns aufmerksamer Zeuginnen und Zeugen konnten die beiden Männer gestellt werden. Einer der Täter sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Gegen 9.35 Uhr bemerkte eine 47-jährige Anwohnerin im Ortsteil Grolland verdächtige Geräusche aus dem Nachbarhaus. Da ihr ein Zweitschlüssel zur Verfügung stand, betrat sie das Gebäude und traf dort auf einen unbekannten Mann im Bereich des Treppenaufgangs. Dieser ergriff sofort die Flucht und bedrohte die Zeugin währenddessen mit einem Messer. Ein 54-jähriger Zeuge, der zufällig mit dem Auto vorbeikam, nahm die Verfolgung auf und konnte beobachten, wie der Täter in ein Fluchtfahrzeug einstieg, das von einem Komplizen gesteuert wurde. Die beiden Männer setzten ihre Flucht in Richtung Innenstadt fort.

Dank der präzisen und schnellen Hinweise der Zeuginnen und Zeugen konnte das Fahrzeug im Rahmen der Fahndung lokalisiert und kontrolliert werden. Bei der anschließenden Festnahme leistete der 63-jährige serbische Haupttäter erheblichen Widerstand. Nach einer positiven Haftprüfung wurde er der Justizvollzugsanstalt Bremen zugeführt. Sein 46-jähriger Mittäter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Polizei Bremen bedankt sich ausdrücklich für das vorbildliche und mutige Verhalten der Zeuginnen und Zeugen. Ihr schnelles und überlegtes Handeln trug maßgeblich zur erfolgreichen Festnahme der Tatverdächtigen bei.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell