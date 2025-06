POL-HB: Nr.: 0363 --Gefahrgutaustritt im Fischereihafen

Polizei Bremen

Ort: Bremerhaven-Fischereihafen, Fischauktionsstraße Zeit: 02.06.2025, 19:10 Uhr

Im Fischereihafen in Bremerhaven kam es am Montagabend zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr. In einem Schiff ist aus bisher noch ungeklärter Ursache eine giftige Chemikalie ausgetreten. Verletzt wurde niemand.

Gegen 19:10 Uhr wurde der Wasserschutzpolizei Bremen gemeldet, dass aus einem Schiff, welches im Fischereihafen in Bremerhaven liegt, starker Ammoniakgeruch wahrgenommen wurde. Als die Einsatzkräfte vor Ort antrafen, stellten sie ein Leck in einer Betriebsanlage fest. Dabei sollen bis zu 100 Liter der giftigen Chemikalie in einen Raum geflossen sein. Die alarmierte Wasserschutzpolizei leitete mit Spezialkräften der Feuerwehr Bremerhaven die nötigen Sicherheitsmaßnahmen ein. Ein Spezialteam aus den Niederlanden soll im Laufe des Tages das Leck orten und schließen. Der erweiterte Nahbereich um das Schiff wurde zur Gefahrenabwehr abgesperrt. Verletzt wurde niemand. Eine akute Gefahrenlage für die Umwelt besteht nicht.

Die weiteren Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Bremen dauern an.

