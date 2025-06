POL-HB: Nr.: 0360 --Taser-Einsatz in Findorff verhindert Schlimmeres

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Findorf, Hemmstraße Zeit: 01.06.2025, 16.30 Uhr

Am Sonntagnachmittag kam es in Bremen-Findorff zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein 43-jähriger Mann bedrohte in einer Kneipe zunächst sich selbst mit einem Messer und einer Flasche und äußerte, jeden umzubringen, der sich ihm in den Weg stelle. Anschließend begab er sich in den Außenbereich eines nahegelegenen Eiscafés und begann, sich mit einem Gegenstand am Hals zu verletzen.

Trotz Ansprache trat der Mann aggressiv den Einsatzkräften entgegen. Rund 20 bis 30 Gäste verließen fluchtartig das Eiscafé und versuchten sich teilweise mit Mobiliar zu schützen. Zur Abwehr einer akuten Eigen- und Fremdgefährdung wurde der Mann mittels Distanz-Elektro-Impuls-Gerät (DEIG, sog. Taser) überwältigt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen am Hals waren oberflächlich und bedurften keiner weiteren Behandlung. Der Mann wurde anschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus überführt.

Zwei Polizisten wurden beim Zugriff leicht verletzt, unbeteiligte Personen kamen nicht zu Schaden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell