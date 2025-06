Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0359 --Kette weg, Handschellen dran: Polizei fasst drei Straßenräuber--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte-Burglesum, OT Altstadt, Burgdamm, Martinistraße, Bremer Heerstraße Zeit: 31.05.25, 15.50 Uhr, 19.20 Uhr

Die Bremer Polizei konnte am Samstag gleich in zwei Fällen schnelle Erfolge gegen Straßenräuber verzeichnen. In den Stadtteilen Mitte und Burg nahm sie insgesamt drei Tatverdächtige fest, die innerhalb weniger Stunden unabhängig voneinander Passanten überfielen.

Am Samstagnachmittag wurde ein 29-jähriger Bremer in der Martinistraße Opfer eines Straßenraubes. In Höhe der Pieperstraße näherte sich ihm ein Jugendlicher von hinten, legte ihm die Hand auf die Schulter und fragte nach einer Zigarette. Unvermittelt hielt er das Opfer fest, trat ihm mehrfach in die Kniekehlen und riss ihm zwei Goldketten vom Hals. Anschließend flüchtete der Angreifer in Richtung "Am Brill", wo ihn alarmierte Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellen konnten. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 15-jährigen Marokkaner. Eine Haftprüfung gegen den Jugendlichen dauert an.

Am Abend kam es am Bahnhof Burg zu einem weiteren Raub. Ein 21-Jähriger wollte gerade in einen Zug einsteigen, als er von zwei jungen Männern bedrängt und angerempelt wurde. Es entwickelte sich zunächst ein Wortgefecht, bevor der ältere der beiden dem Bremer die Halskette vom Hals riss. Die Täter flüchteten, konnten jedoch von der Polizei noch in Tatortnähe gestellt werden. Die Tatverdächtigen sind 19 und 24 Jahre alt und ebenfalls marokkanischer Herkunft. Bei der Durchsuchung des 24-Jährigen wurden neben der geraubten Kette zwei weitere Goldketten unbekannter Herkunft sichergestellt. Auch in diesem Fall läuft eine Haftprüfung für den älteren Haupttatverdächtigen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell