POL-HB: Nr.: 0356 --Unbekannte besprühen leerstehendes Geschäftsgebäude in der Altstadt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Blumenthal, OT Blumenthal, Kreinsloger Zeit: 29.05.25, 21 Uhr Am Donnerstagabend wurde ein neunjähriger Junge beim Überqueren einer Straße in Blumenthal verletzt. Das Kind kam zur stationären Behandlung in eine Kinderklinik. Der Neunjährige war an einer Haltestelle im Bereich Kreinsloger aus einem Linienbus gestiegen. Anschließend trat er, ohne auf den Verkehr zu achten, vor den Bus, um ...

