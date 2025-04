Bundespolizeidirektion München: Unfall am S-Bahnsteig

Bundespolizeidirektion München

Am späten Mittwochabend (9. April) kam es im Münchner Osten am S-Bahnhof Leuchtenbergring zu einem Unfall, bei dem ein Betrunkener gegen eine S-Bahn lief und sich dabei schwere Verletzungen zuzog.

Kurz nach 22 Uhr torkelte ein 45-Jähriger nach Zeugenaussagen auf Bahnsteig 4 am Bahnhof Leuchtenbergring umher. Als die dort stehende S8 abfuhr, ging der Deutsche auf die fahrende S-Bahn zu und kam dem Zug so nahe, dass er von ihm erfasst wurde. Durch den Aufprall verlor er das Gleichgewicht und geriet mit seinem Bein zwischen Zug und Bahnsteigkante. Der Zugführer bemerkte den Unfall nicht und setzte seine Fahrt in Richtung Flughafen fort. Der Wohnsitzlose erlitt bei dem Sturz einen offenen Bruch am Bein und Verletzungen an der Hüfte. Der Zusammenprall wurde von umstehenden Reisenden beobachtet, die sofort Rettungskräfte alarmierten und dem Verunfallten aus dem Gefahrenbereich halfen. Als eine Streife der Bundespolizei eintraf, versorgte der Rettungsdienst den Mann bereits notärztlich. Anschließend wurde er in die Notaufnahme eingeliefert. Dort ergab eine Untersuchung einen Alkoholwert von 4,1 Promille.

