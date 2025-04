Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Fahndungserfolg bei der Bundespolizei Waidhaus - Gesuchter Urkundenfälscher bezahlt Geldstrafe

Waidhaus (ots)

Waidhaus - Bei Grenzkontrollen an der A6 bei Waidhaus haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Waidhaus am Mittwoch (9. April) einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Gegen ihn lag ein Fahndungsersuchen der Justiz wegen Urkundenfälschung vor. Der Gesuchte konnte seine Geldstrafe in Höhe von 1.800 Euro bezahlen und weiterreisen.

Tief in die Tasche greifen musste ein 51-jähriger Georgier am Mittwochnachmittag bei einer Grenzkontrolle der Bundespolizei auf der A6 bei Waidhaus. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Bundespolizisten fest, dass er von der Staatsanwaltschaft Limburg zur Fahndung ausgeschrieben war. Da der 52-Jährige seine Justizschulden aus einer Verhandlung des Amtsgerichts Dillenburg vom Juni 2023 nicht beglichen hatte, erließ die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den Georgier. Das Gericht verurteilte den Osteuropäer wegen Urkundenfälschung in Tateinheit mit Fahren ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.800 Euro. Da er bereitwillig die Geldbörse zückte und die ausstehende Geldstrafe an Ort und Stelle bezahlte, blieb ihm die im Haftbefehl angeordnete Ersatzfreiheitsstrafe von 70 Tagen erspart. Auf freiem Fuß und finanziell erleichtert konnte er anschließend seine Reise fortsetzen.

