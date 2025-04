Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Vandalismus an Kneipeneinrichtung

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigten bislang unbekannte Täter Mobiliar einer Bar in der Rognacallee. Mit roher Gewalt wurde gegen die vor dem Lokal befindlichen Möbel getreten, sodass erheblicher Sachschaden entstand. Darüber hinaus, entwendeten die Übeltäter zwei größere Schirme mit dem Aufdruck eines Getränkeproduzenten. Der entstandene Schaden wird auf rund 750 Euro geschätzt. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |jmk

