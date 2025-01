Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Fußgänger wird von Pkw erfasst und schwer verletzt

Wermelskirchen (ots)

Am gestrigen Dienstag (07.01.) wurde die Polizei gegen 17:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall in die Thomas-Mann-Straße gerufen. Ein Pkw-Fahrer habe einen 69-Jährigen Fußgänger während eines Abbiegevorgangs erfasst und schwer verletzt.

Der Pkw-Fahrer, ein 57-jähriger Wermelskirchener, befuhr zum Unfallzeitpunkt in seinem Lancia die Thomas-Mann-Straße in Fahrtrichtung Zenshäuschen und beabsichtigte an einer Kreuzung nach links in Richtung Dellmannstraße abzubiegen. Hierbei übersah er jedoch einen Fußgänger, der seinerseits bei Grünlicht die Fahrbahn in gerader Richtung überquerte.

Durch den anschließenden Zusammenstoß wurde der 69-Jährige schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und musste nach einer Erstversorgung vor Ort in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich zeitweise durch die eingesetzten Polizeibeamten gesperrt werden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell