Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Einbrüche auf Friedhöfen und in Sporthalle

Odenthal (ots)

Am Montagmorgen (06.01.) wurde die Polizei gegen 08:30 Uhr zu einem Friedhof in die Scheurener Straße gerufen. Unbekannte Täter verschafften sich am vergangenen Wochenende Zugang zum Friedhofsgelände und hebelten die Eingangstür zur dortigen Kapelle auf. Im Anschluss wurde das Fenster eines Baggers eingeschlagen, der ebenfalls auf dem Friedhofsgelände stand.

Laut Zeugenaussagen habe man den Friedhof zuletzt am Freitag (03.01.) gegen 12:00 Uhr verlassen und die Kapelle sowie den Bagger verschlossen. Laut ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter ein Messingkreuz an der Außenwand der Kapelle sowie diverse Werkzeuge aus dem Bagger. Der Gesamtschaden wird aktuell auf einen oberen dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und hat bereits eine Spurensicherung am Tatort veranlasst. Rund zwei Stunden später wurde der Odenthaler Bezirksdienst gegen 10:30 Uhr zu einem weiteren Friedhof an der Altenberger-Dom-Straße gerufen. Auch hier haben unbekannte Täter am vergangenen Wochenende versucht, eine rückwärtige Tür der dortigen Friedhofskapelle aufzuhebeln.

Die Beamten konnten mehrere Hebelmarken an der betroffenen Tür feststellen. Augenscheinlich gelangten die Täter in diesem Fall jedoch nicht ins Innere des Gebäudes. Eine entsprechende Strafanzeige wurde aufgenommen.

Zwischen Freitag (03.01.) 14:00 Uhr und Samstag (04.01.) 14:00 Uhr brachen unbekannte Täter zudem in die Sporthalle eines Gymnasiums in der Bergisch Gladbacher Straße ein. Im Inneren wurde ein an die Sporthalle angrenzendes Büro sowie zahlreiche Spinde gewaltsam aufgebrochen. Angaben zu möglicher Beute konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht getätigt werden. Auch in diesem Fall nahm die Polizei eine Strafanzeige auf und verständigte den Erkennungsdienst zwecks Spurensicherung.

Zeugenhinweise zu diesen drei Taten nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell