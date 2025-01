Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Bensberger Wohnhaus

Bergisch Gladbach (ots)

Am Sonntag (05.01.) stellten die Bewohner eines Wohnhauses am Deutschen Platz in Bensberg gegen 10:20 Uhr einen Einbruch fest und informierten die Polizei. Am Vortag (04.01.) hatten sie das Haus gegen 17:00 Uhr in einem unversehrten Zustand verlassen.

In diesem Zeitraum verschafften sich der oder die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertgegenständen. Ob neben einer Sammlermünze von unbekanntem Wert noch weitere Gegenstände gestohlen wurden, konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend festgestellt werden.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

