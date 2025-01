POL-RBK: Odenthal - Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Bergisch Gladbach (ots) - Am Donnerstag (02.01.) wurde die Polizei zu zwei Firmengebäuden nach Gronau gerufen, nachdem dort ein Einbruch und ein Einbruchversuch festgestellt worden waren. Wie sich aus vorhandenem Videomaterial ergibt, erfolgte der Einbruch in eines der Firmengebäude am Refrather Weg bereits am Dienstag (31.12.). In den Nachmittagsstunden verschaffte ...

mehr