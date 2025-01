POL-NB: +++ Bitte beachten Sie die Sperrfrist bis 07.01.2025, 04:00 Uhr +++ Themenorientierte Verkehrskontrollen 2025: Fokus auf einer der Hauptunfallursachen in MV

Ueckermünde (LK VG) (ots) - Am 06.01.2025 gegen 21.45 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg der Brand eines PKW auf dem Parkplatz in der Max- Matern- Straße in Eggesin gemeldet. Die Eigentümerin hatte gegen 21:45 Uhr die IRLS VG über den Brand ihres PKW in Kenntnis gesetzt. Bei Eintreffen der Polizei brannte der PKW im Heckbereich bereits in voller Ausdehnung. Die Feuerwehren aus ...

mehr