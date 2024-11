Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Wohnungseinbruch am Mainzer Zollhafen

Mainz (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Freitagmittag 14.15 Uhr und Samstagmorgen 8.30 Uhr versucht, in zwei Wohnungen am Zollhafen in Mainz einzubrechen.

An einer Wohnung im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses versuchten der oder die Täter, die Tür aufzuhebeln. An der danebenliegenden Wohnungstür wurde augenscheinlich der Türspion entfernt. In beiden Fällen scheiterte das Vorhaben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell