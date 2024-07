Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg: Aquaplaning, Pkw überschlägt sich, Fahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

am Samstag 06.07.2024 befuhr eine Autofahrerin gegen 16:40 Uhr die L 115 von Altvogtsburg kommend in Fahrtrichtung Vogtsburg-Oberbergen. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet sie auf der regennassen Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier überschlug sich der Pkw zweimal und kam dann in der dortigen Böschung zum Stehen. Die alleinbeteiligte Fahrerin wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Freiwillige Feuerwehr Vogtsburg sowie das DRK waren am Einsatzort. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von fünfzehntausend Euro. Des Weiteren wurde ein Telefonmast beschädigt.

