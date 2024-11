Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 41-Jähriger am Bonifaziusplatz in Mainz beraubt

Mainz (ots)

Am Sonntag, 10.11.2024, zwischen 4 Uhr und 5 Uhr am Morgen ist es im Bereich des Bonifaziusplatzes in der Nähe des Mainzer Hauptbahnhofs zu einem Raub gekommen.

Ein 41-jähriger Mann lernte in einer Bar mehrere Personen flüchtig kennen. Im weiteren Verlauf begab sich der Mann mit etwa zehn Personen in Richtung Bonifaziusplatz. Eine der Personen ließ sich schließlich unter einem Vorwand das Handy des 41-Jährigen geben und verschwand mit diesem und den Worten, es zurückbringen zu wollen. Nachdem der Mann seinen Unmut darüber äußerte, wurde er von den übrigen Personen angegangen, zu Boden geschubst und bestohlen. Entwendet wurden eine Bankkarte und ein zweistelliger Bargeldbetrag.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell