POL-HS: Unbekannte dringen in zwei Garagen ein

Geilenkirchen (ots) - In der Heinestraße gelang es unbekannten Personen, zwei Pkw auf bislang unbekannte Art und Weise zu öffnen und nach Wertgegenständen zu durchsuchen. In beiden Fällen machten die Täter nach ersten Erkenntnissen keine Beute. Die Taten ereigneten sich zwischen Montagnachmittag (11. November), 16.15 Uhr, und Dienstagmorgen (12. November), 06.30 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

