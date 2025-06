Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0374 --Einbruch in Kirche--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Gröpelingen, Seewenjestraße Zeit: 07.06.2025 bis 08.06.2025, 20:00 Uhr bis 08:10 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen Unbekannte in eine Kirche in Gröpelingen ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Gemeindemitglieder der Kirche in der Seewenjestraße bemerkten den Einbruch in das Gebäude am Sonntagmorgen gegen 08:10 Uhr. Unbekannte hatten eine Eingangstür aufgehebelt, mehrere Räume durchwühlt und Bargeld und unter anderem ein Keyboard und einen Computer entwendet. Teile des Stehlgutes konnten in der Nähe aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell