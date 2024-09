Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wieden: Motorradfahrerin verunfallt bei Überholvorgang - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Überholvorgang verunfallt ist am Samstag, 07.09.2024, gegen 14:50 Uhr, auf der L 123 zwischen Wieden und Utzenfeld eine 25 Jahre alte Motorradfahrerin. Sie war in einer Dreiergruppe unterwegs und setzte wie bereits der Erste der Gruppe zum Überholen eines Pkws an. Dabei geriet sie zu weit nach links und touchierte einen Bordstein. Sie stürzte und zog sich dabei eine Frakturverletzung zu. Zur ambulanten Versorgung kam die Motorradfahrerin mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

