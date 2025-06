Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0379 --Schwerer Verkehrsunfall auf Autobahnzubringer--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, OT Osterfeuerberg, Autobahnzubringer Überseestadt Zeit: 11.06.2025, 06:50 Uhr

Am Mittwochmorgen kam es auf dem Autobahnzubringer Überseestadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Auto. Ein 34 Jahre alter Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt. In der Folge kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Gegen 06:50 Uhr befuhr ein 19 Jahre alter Mann mit seinem Volkswagen Passat den Autobahnzubringer Überseestadt in stadtauswärtiger Richtung und wollte nach links in die Ingolstädter Straße abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der 34-jährige Motorradfahrer auf der gegenüberliegenden Seite und fuhr in stadteinwärtiger Richtung. Nach bisherigen Zeugenaussagen überfuhr der 19-Jährige dabei eine rote Ampel und erfasste den Motorradfahrer im Kreuzungsbereich. Der 34-Jährige wurde durch den Aufprall vom Motorrad mehrere Meter in die Luft geschleudert und kam zu Boden. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 19-Jährige musste mit schweren Verletzungen von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Sowohl das Motorrad als auch der Passat mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 32.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten musste der Autobahnzubringer Überseestadt vorrübergehend gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Das Verkehrskommissariat der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen.

