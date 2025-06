Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit von Samstag, 07. Juni 2025 10:00 Uhr bis Dienstag, 10. Juni 2025 19:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße In der Wiek und verschafften sich Zugang zum dortigen Wohnhaus. Eine genaue Schadenssumme liegt derzeit nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Dinklage - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 10. Juni 2025 gegen 09:30 Uhr befuhr ein 59-jähriger Mann aus Dinklage mit seinem Pkw die Burgstraße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann zuvor alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Test ergab einen Wert von 2,11 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Blutprobe wurde entnommen.

Steinfeld - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 10. Juni 2025 gegen 12:30 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann aus Steinfeld mit seinem Pkw die Lohner Straße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann zuvor alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Test ergab einen Wert von 1,74 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Blutprobe wurde entnommen.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 11. Juni 2025 gegen 00:17 Uhr befuhr eine 37-jährige Frau aus Vechta mit ihrem Pkw die Münsterstraße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass sie zuvor alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Test ergab einen Wert von 1,56 Promille. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Blutprobe wurde entnommen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 09. Juni 2025 in der Zeit zwischen 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Skoda Rapid in schwarz. Der Pkw war am Fahrbahnrand der Lindenstraße abgestellt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein Schaden von rund 3.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell