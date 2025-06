Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl aus Garten

Am Dienstag, 10. Juni 2025 gegen 00:45 Uhr betraten zwei derzeit unbekannte Personen ein Grundstück in der Emsstraße und entwendeten diverse Dekoartikel aus einem Garten. Eine Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl aus Supermarkt

In der Zeit von Samstag, 07. Juni 2025 18:00 Uhr bis Dienstag, 10. Juni 2025 09:17 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Lange Straße und verschafften sich Zutritt zu einem dortigen Discounter. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten. Ob Diebesgut erlangt wurde kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Zaun beschädigt

In der Zeit von Freitag, 06. Juni 2025 18:00 Uhr bis Dienstag, 10. Juni 2025 09:00 Uhr beschädigten unbekannte den Zaun einer Firma in der Gutenbergstraße. Es entstand ein Schaden von rund 300,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Samstag, 07. Juni 2025 18:00 Uhr bis Sonntag 08. Juni 2025 12:00 Uhr beschädigten unbekannte einen Pkw, VW Golf in weiß, welcher in der Straße Kirchplatz abgestellt war. Sie entfernten das Ventil eines Reifens. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Löningen - Eingangstür beschädigt

In der Zeit zwischen Sonntag, 08. Juni 2025 18:00 Uhr bis Montag, 09. Juni 2025 12:00 Uhr beschädigten unbekannte mit einem Stein die Glaseingangstür eines Geschäftes in der Bremer Straße. Es entstand ein Schaden von rund 300,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell