Cloppenburg - Diebstahl

Am Montag, 09. Juni 2025 in der Zeit zwischen 00:30 Uhr bis 00:55 Uhr entwendeten derzeit unbekannte Täter einen Blumenkübel sowie eine Wasserpoolpumpe von einem Grundstück in der Emsstraße. Es entstand ein Schaden von ca. 350,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in Textilwarengeschäft

In der Zeit von Samstag, 07. Juni 2025 13:00 Uhr bis Montag 09. Juni 2025 11:40 Uhr verschafften sich derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Textilwarengeschäft in der Straße Altes Stadttor und flüchteten anschließend mit Diebesgut. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Brand in Wohnung

Am Dienstag, 10. Juni 2025 gegen 01:10 Uhr geriet ein Kopfkissen in einer Wohnung in der Sevelter Straße in Brand. Der Brand griff auf weitere Möbel über, konnte jedoch vor Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Cloppenburg bereits eigenständig gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

