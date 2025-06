Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung 08./09.06.25

Cloppenburg/Vechta (ots)

Pedelec-Diebe auf frischer Tat festgestellt Zunächst ertappte ein Zeuge am Sonntagabend, gegen 19.00 Uhr, zwei Täter in der Eschstraße, wie sie sich mit einer Handflex an einem Pedelec zu schaffen machten. Nach Ansprache durch den Zeugen flohen die Männer mit einem Pedelc. Gegen 22.30 Uhr beobachtete eine andere Zeugin in der Hagenstraße, beim Fahrradstand des Schwimmbades, mehrere Personen, die ebenfalls mit einer Flex hantierten. Sie schilderte, dass ein Pedelec in einen Transporter verladen wurde. Durch die schnell eintreffenden Polizeibeamten wurden fünf Täter gestellt. In dem Transporter konnten drei offensichtlich entwendete Pedelecs aufgefunden werden. Die Täter stammen aus Cloppenburg und Werlte, sind zwischen 27 und 49 Jahre alt. Die Pedelecs, sowie Tatwerkzeug wurden sichergestellt. Der Transporter wurde zunächst ebenfalls sichergestellt. Die Personen wurden nach strafprozessualen Maßnahmen entlassen. Ein Pedelec konnte dem Diebstahl in der Eschstraße zugeordnet werden. Es handelt sich um ein grünes KTM-Pedelec mit einem kleinen Fahrradkorb. Bei den anderen Pedelecs handelt es sich um ein weißes Rad der Marke Riese und Müller, sowie um ein schwarzes Rad der Marke Kalkhoff.

An dieser Stelle bedankt sich die Polizei bei den schnell und besonnen handelnden Zeugen!!

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Eine 60-jährige PKW-Fahrerin aus Garrel befährt am Sonntag ,gegen 18.00 Uhr, einen Parkplatz in der Straße Zum Strand in Garrel und beschädigt einen geparkten PKW. Bei der Unfallaufnahme wird ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergibt einen Wert von 1,6 Promille. Der Führerschein der 60-Jährigen wird beschlagnahmt.

