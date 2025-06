Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldung aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

In der Nacht von Freitag, 06.06.2025, auf Samstag, 07.06.2025, kam es zwischen 02:30 Uhr und 03:00 Uhr in der Straße I. Hüllenweg in 26676 Barßel zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit einem PKW die Straße I. Hüllenweg in Fahrtrichtung Feldstraße, als der PKW vom Straßenverlauf abkam und in eine Hecke fuhr. Durch den Aufprall wurde die Hecke sowie der PKW beschädigt. Im Verlauf entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen ermöglicht zu haben. Der entstandene Sachschaden an der Hecke wurde bislang auf ca. 500 Euro geschätzt. Der Verkehrsteilnehmer könnte einen PKW des Herstellers Skoda in der Farbe grau mitgeführt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Barßel (Tel.: 04499-94330) oder der Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93390) in Verbindung zu setzen.

