Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung der PI Cloppenburg/Vechta vom 07.06.2025 für den Bereich Cloppenburg und Löningen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel, Diebstahl von Schafen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es auf einer Viehweide an der Thülsfelder Talsperre zu einem Diebstahl von sechs Schafen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben könne, werden gebeten sich mit der Polizei in Garrel oder Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Lastrup, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag den 06.06.25 gegen 08:45 Uhr befuhr eine 44-jährige aus Lastrup mit ihrem Pkw Opel die Burgstraße. Bei einer Verkehrskontrolle durch die Polizei konnte festgestellt werden, dass die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Molbergen, Fahren und Alkoholeinfluss

Am Freitag gegen 23:30 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mann aus Molbergen die mit seinem Pkw Fiat die Nelkenstraße. Bei einer Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand, Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Löningen, Verkehrsunfallflucht

Am Freitag gegen 23:45 Uhr kam es in der Edith-Stein-Straße in Löningen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw zunächst eine Steinmauer und kurz darauf einen Gartenzaun eines gegenüberliegenden Grundstücks beschädigte. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Pkw konnte kurze Zeit später in einer Stichstraße verlassen aufgefunden werden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Molbergen oder Cloppenburg zu melden.

Molbergen, Verkehrsunfallflucht

Am Samstag gegen 05:30 Uhr kam es auf der Ermker Straße in Molbergen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw den dortigen Kreisel und kam dabei von der Fahrbahn ab. Hier prallte er zunächst mit seinem Pkw gegen einen Metallpfosten, der durch eine Glasscheibe eines Geschäftes geschleudert wurde. Anschließend kollidierte er mit der Hauswand des Gebäudes und im weiteren Verlauf mit einer Straßenlaterne. Letztendlich stieß er mit seinem Pkw gegen ein geparktes Fahrzeug und kam zum Stehen. Der Fahrzeugführer flüchtete fußläufig in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Suche nach dem Verursacher verlief erfolglos. Am Pkw entstand Totalschaden. Dieser wurde später abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell