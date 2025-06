Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Einbruchdiebstahl in Pkw Am 06.06.2025 im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 16:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen Pkw, der in der Straße Heidewinkel in 49377 Vechta abgestellt war. Der bislang unbekannte Täter entwendete eine Geldbörse mit diversen Karten sowie Bargeld aus dem Pkw. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die tatrelevante Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der ...

mehr