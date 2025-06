Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Sachbeschädigung an Pkw Am Mittwoch, 04. Juni 2025 in der Zeit zwischen 07:25 Uhr bis 13:10 Uhr beschädigte eine derzeit unbekannte Person einen Pkw, VW Passat in blau. Der Pkw war auf dem Parkplatz einer Schule in der Straße Großer Kamp-Ost abgestellt worden. Hinweis nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

