Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - vers. Wohnungseinbruch

Am Sonntag, 01. Juni 2025 gegen 05:30 Uhr versuchten derzeit unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Johannstraße zu verschaffen. Die 71-jährige Bewohnerin bemerkte dies und machte auf sich aufmerksam. Die unbekannten flohen. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Dinklage - Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Täter warfen am Dienstag, 03. Juni 2025 gegen 17:30 Uhr einen Stein über eine Gartenhecke in der Christoph-Bernhard-Straße und beschädigten hierdurch eine Fensterscheibe. Der Schaden wurde auf 300,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Lohne - Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Am Sonntag, 01. Juni 2025 gegen 03:45 Uhr kam es auf dem Schützenfest in Märschendorf, Dinklager Landstraße, zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei 18-jährigen Heranwachsenden aus Berlin und zwei derzeit unbekannten Personen. In der Folge des Streits kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, hierbei wurden die 18-Jährigen leicht verletzt. Die unbekannten Täter konnten durch die Opfer und anwesende Zeugen wie folgt beschrieben werden.

Person 1:

- männlich - ca. 45-50 Jahre - trug ein weißes Hemd mit hellblauem Muster

Person 2:

- männlich - ca. 35 Jahre - trug einen schwarzen Hoodie mit einem auffälligen "X" auf dem Rücken.

Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfall mit einer schwer- und einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 04. Juni 2025 gegen 12:30 Uhr befuhr eine 63-jährige Frau aus Neuenkirchen-Vörden mit einem Pkw die L 852 von Fladderlohausen kommend in Richtung Nellinghof. Hier kam sie aus unbekannter Ursache auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Hierdurch wurde sie schwer verletzt, ihr 5-jähriger Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen.

