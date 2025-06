Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Festnahme nach Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Sonntag, 01. Juni 2025 gegen 21:15 Uhr kam es in der Bokerner Straße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Ein 18-jähriger Hausbewohner meldete sich über den Notruf und teilte mit, dass soeben zwei Täter aus dem Wohnhaus geflohen seien.

Seitens der Polizei wurden sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, neben Kräften der Polizei aus Vechta waren Diensthundeführer der Polizeidirektion Oldenburg sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Nach Hinweisen aus der Nachbarschaft wurde ein an den Tatort angrenzendes Gehöft durchsucht. Durch einen Diensthund konnte eine männliche Person ausgemacht werden, die sich zwischen mehreren Pflanzen versteckt hielt. Hierbei handelte es sich um 29-jährigen Mann, ohne Wohnsitz in Deutschland. Der 29-Jährige ließ sich widerstandlos festnehmen. Anschließend erfolgte eine weitere Absuche des Grundstückes, hierbei konnte Diebesgut aus dem vorangegangenen Einbruch sichergestellt werden.

Die zweite Person ist weiterhin flüchtig.

Weitere Anwohner meldeten zudem einen verdächtigen Pkw, welcher sich in den vergangenen Tagen mehrmals in der Bokerner Straße aufgehalten hatte. Der Pkw konnte durch Unterstützungskräfte der Autobahnpolizei Ahlhorn im Nahbereich angetroffen werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde die Durchsuchung des Pkw angeordnet.

Der 29-Jährige wurde zunächst dem Gewahrsamsbereich des PK Vechta zugeführt. Seitens der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde am 02. Juni ein Haftbefehl beantragt, der Tatverdächtige konnte noch am Montag einem Haftrichter des AG Vechta vorgeführt werden. Dort wurde ihm der Haftbefehl verkündet, er befindet sich seither in der JVA.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell