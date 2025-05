Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallflucht vor der Volksbank Stockum - Beteiligte gesucht

Sundern (ots)

Am 19.05.2025 gegen 16:30 Uhr beabsichtigte eine Autofahrerin in der Stockumer Straße, rückwärts aus einer Parkbox der Volksbank auszuparken. Dabei stieß sie mit einem dunklen Kleinwagen zusammen, der hinter ihrem stand. Nach einem kurzen Gespräch entfernten sich beide Beteiligte von der Unfallstelle, ohne ihre jeweilige Beteiligung auszutauschen. Die rückwärts ausparkende Frau hat sich zwischenzeitlich bei der Polizei gemeldet. Das Verkehrskommissariat in Arnsberg sucht nun die Autofahrerin, in deren Auto die rückwärts ausparkende Frau gefahren ist. Sie wird wie folgt beschrieben:

- 65 bis 70 Jahre alt - 165 bis 170 cm groß - schlanke Gestalt - Brillenträgerin - kurze blonde Haare - gelbe Oberbekleidung

Die Beteiligte und Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933 - 90200 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell