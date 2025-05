Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Ein alkoholisierter Autofahrer prallte auf der Hoppecker Straße gegen eine Schutzplanke und ein anderes Auto.

Brilon (ots)

Der Unfallverursacher war ohne Führerschein unterwegs. Am 19.05.2025 um 18:50 Uhr befuhr ein 60-jähriger Briloner die Hoppecker Straße in Richtung Brilon. In der Linkskurve vor der Einmündung "Ammertenbühl" kam er von der Fahrbahn ab und prallte rechts gegen die Schutzplanke. Das Auto rutschte im Anschluss in ein vorausfahrendes Auto. Bei der Verkehrsunfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch beim Unfallverursacher wahr, der sich leicht verletzt hatte. Ein Alkoholtest verlief positiv, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die üblicherweise folgende Sicherstellung des Führerscheins konnte dagegen nicht erfolgen. Der Deutsch-Pole musste seinen Führerschein bereits vor einigen Jahren wegen Trunkenheit am Steuer abgeben.

