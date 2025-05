Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Pkw erfasst Fußgänger in Elleringhausen

Olsberg (ots)

Ein 72-jähriger Olsberger wurde bei einem Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt. Am 20.05.2025 um 14:50 Uhr befuhr ein 61-jähriger Mann aus der Gemeinde Diemelsee die Elleringhauser Straße in Richtung Olsberg. In Höhe der Einmündung "Schmittekamp" prallte sein Auto aus bislang unbekannter Ursache gegen den Fußgänger, der von einem siebenjährigem Kind begleitet wurde. Wo genau sich der Fußgänger zum Zeitpunkt des Unfalls befunden hat, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Ein eingesetzter Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten 72-Jährigen in eine Spezialklinik. Der Autofahrer und das Kind blieben unverletzt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961 - 90200 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell